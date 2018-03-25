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طولكرم-الرسالة نت

واصل أجهزة أمن السلطة في مدينة طولكرم اعتقال ٤ أسرى محررين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.

ويحتجز جهاز المخابرات العامة الأسير المحرر صديق محمود حسن عودة، من بلدة علار لليوم الـ ٣٣ على التوالي، وهو الذي أمضى في سجون الاحتلال ٦ سنوات في ٣ اعتقالات متفرقة.

وتعتقل المخابرات العامة في علار المحرر حكمت محمود عودة شقيق صديق، لليوم ال١٩ على التوالي، وذلك عقب استدعائه للمقابلة في مركز المخابرات. وكان حكمت أمضى في سجون الاحتلال ٦ سنوات بين الأعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥.

من جهة ثانية، يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال المحرر نظير محمد أحمد نصار من بلدة علار لليوم السادس على التوالي.

والمعتقل نصار أمضى في سجون الاحتلال ٧ سنوات ونصف السنة خلال ٣ اعتقالات متفرقة.

ويحتجز جهاز الوقائي الأسير المحرر عمر محمد علي داود لليوم الرابع على التوالي، وهو من بلدة قفين بطولكرم، وأمضى في سجون الاحتلال ٣ سنوات ونصف السنة في اعتقالين متفرقين.

وتمنع أجهزة السلطة عائلات المعتقلين من زيارتهم، ولا تفصح عن معلومات حول ظروف اعتقالهم.

من جهتها طالبت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الانتماء للحركة، ووقف الخدمات الأمنية التي تقدمها للعدو الصهيوني.