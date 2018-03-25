تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم موقع "مفزاك لايف" العبري، أن شبان فلسطينيون حاولوا مجدداً عرقلة كشف الأنفاق على الحدود الشرقية لمنطقة خزاعة جنوب قطاع غزة، بعد أن رشقوا الحجارة تجاه وحدة هندسية.

وذكر الموقع العبري، مساء الاحد، أن شبان استهدفوا قوة هندسية وجرافات تابعة للجيش "الإسرائيلي" بوابل من الحجاة، إلا أنه لم يقطع أي إصابات.

وتمكن أمس السبت، أربعة شبان من اجتياز السلك الفاصل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأضرموا النار بحفار "إسرائيلي" يبحث عن الأنفاق الحدودية التابعة للمقاومة.

وأظهر تسجيل مصور بث على قناة الجزيرة، تمكن الشبان الأربعة من الانسحاب دون وقوع أي إصابات في صفوفهم.