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غزة-الرسالة نت

ناشدت لجنة حي الشجاعية شرق مدينة غزة دولة الكويت الشقيق بالإسراع في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارعي الشعف والمنصورة في الحي، نظراً لمعاناة المواطنين المتفاقمة نتيجة تضرر أجزاء كبيرة من الشوارع خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وطالب رئيس لجنة حي الشجاعية سالم السوسي خلال مؤتمر صحفي ووقفة لأهالي حي الشجاعية اليوم الأحد وسط شارع الشعف بضرورة تلبية هذه المطالب البسيطة للمواطنين وإنهاء معاناتهم.

وقال السوسي "إننا نهيب بدولة الكويت الشقيق بالإسراع في تنفيذ المنحة المخصصة لشارعي الشعف والمنصورة والشوارع الفرعية لمنطقة القبة، للتخفيف عن اخوانهم الفلسطينيين في منطقة الشجاعية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة وقدمت مئات الشهداء".

وأضاف السوسي أن دولة الكويت بوابة للخير وحاضنة للشعب الفلسطيني في كل أزماته، وانطلاقا من إيماننا بحرص دولة الكويت الشقيق على الشعب الفلسطيني وشعوراً بألم السكان واحتياجاتهم نأمل أن تصل هذه المناشدة العاجلة لإعادة تأهيل الشوارع المذكورة.