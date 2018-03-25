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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية, أن حارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، استقر على إنهاء مسيرته الدولية بشكل نهائي، بعد التراجع عن نفس الخطوة فور فشل "الآتزوري" في التأهل لكأس العالم 2018.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت", أن بوفون اعتبر المباراة الودية أمام الأرجنتين (0-2)، هي آخر لقاء له مع منتخب بلاده.

وتعرض الحارس لانتقادات لاذعة بسبب أدائه في المباراة، خاصة بسبب الهدف الأول للأرجنتين الذي سجله إيفر بانيغا، ويقال الآن إن الانتقادات قد أدت إلى اقتناع الحارس الأسطوري بعدم اللعب لمنتخب بلاده مرة أخرى، مع التركيز بشكل أساسي على مسيرته مع فريق يوفنتوس.

وينتهي عقد بوفون الحالي مع "السيدة العجوز" في يونيو المقبل، ومن المتوقع أيضا أن يختتم مسيرته الكروية بشكل كامل في نهاية الموسم الجاري.

ورغم ما قيل عن أن بوفون لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله، لكن التقارير الأخيرة في إيطاليا تقول إن هذا الموسم سيكون الختامي له كلاعب كرة قدم محترف، ومن المتوقع أن يعلن أيقونة "البيانكونيري" عن قراره خلال أسابيع قليلة.