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غزة-الرسالة نت

توعد جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، مساء الأحد، العملاء والخونة المأجورين بكشفهم قريبًا.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، :"من بين دفقات دماء الشهداء الزكية يثبت جهاز الأمن الداخلي أن أمن غزة وسلامة مواطنيه شرف مقدس وخط أحمر لن يتجاوزه العملاء ولا السفهاء".

وأكد أنه سيبقى درعا لهذا الشعب وسندا لمقاومته وسيفا يقطع دابر كل عميل خائن وكل سفيه غادر.

وفي رسالة للعملاء قال: "وليعلم أصحاب الأجندات المرتبطة بالاحتلال أن في غزة قوم يتزاحمون على نيل شرف الشهادة ويتفانون في تحقيق أمن شعبنا وإحباط المؤامرات والدسائس".

وكان عنصران من جهاز الأمن الداخلي استشهدا خلال عملية عسكرية قامت بها الأجهزة الأمنية في غزة الأسبوع الماضي، لملاحقة متورطين في استهداف موكب رامي الحمد الله.

رسالة الأمن الداخلي للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"



