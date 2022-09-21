هويدي: هناك استهداف دائم أمريكي و(إسرائيلي) لوكالة الأونروا

أكد مدير "الهيئة 302" للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، أن "هناك استهدافا أمريكياً و(إسرائيليا) دائمين لوكالة الأونروا، من خلال ممارسة مزيد من الضغط على الدول المانحة لعدم تقديم دعمها وخدماتها لهذه المنظمة الدولية التي تقدم الدعم والإسناد لملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

وقال هويدي ردا على إقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون لمحاسبة الأونروا، من خلال فرض رقابة على مناهجها التعليمية: "إن المنظمات الصهيونية الممولة من وزارة خارجية الاحتلال تهدف للعمل على التخلص من الأونروا على المدى البعيد، والعين هنا على شطب الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف أن "المنظمات الصهيونية المحرّضة على الاونروا من خلال مناهجها الدراسية، خاصة منظمة (IMPACT-se)، تمتلك عشرين فرعا حول العالم، وطاقما مكونا من 400 موظف يعملون بدوام كامل، وتقوم باستهداف دائم لقضية اللاجئين والأونروا، وتنسق غالبا مع منظمة (UN Watch).

وأوضح أن "توصيفات هذه المنظمة ساقطة بحكم الأمر الواقع، لأن الأونروا ملزمة بتدريس مناهج الدولة المضيفة، ولا علاقة لها بوضعها، لكن من الواضح تماماً أن هذا مدخل لمزيد من الاستهداف للأونروا، ومحاصرتها، وشل قدرتها على العمل تمهيداً لشطبها نهائياً، والعين على القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات".

وتوقع هويدي أن "المزيد من الضغط سيستمر لمحاصرة الأونروا، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر تعهدات دعمها على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيبحث ويناقش كيفية تمويلها، والتخلص من أزماتها المالية المزمنة".