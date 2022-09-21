18 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت الضفة الغربية 18 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتنوعت أعمال المقاومة بين إلقاء عبوات متفجرة، وتحطيم مركبات مستوطنين، ومواجهات مع قوات الاحتلال.

وألقى مقاومون عبوة متفجرة محلية الصنع صوب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله.

وأحصيت 7 نقاط مواجهة في القدس وأريحا وسلفيت ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل.



كما تصدى الشباب الثائر للمستوطنين في 5 مناطق بالضفة الغربية، ورشقوا مركباتهم بالحجارة.

ووفق المعطيات فقد حطم الشبان سيارات المستوطنين قرب مستوطنة "آدم" ومستوطنة "تبواح" المقامتان على أراضي القدس المحتلة.

واستهدف الشباب الثائر مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم، وقرب مستوطنة "غوش عتصيون" في الخليل.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي (إسرائيلي) وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.