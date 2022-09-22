حماس: استمرار العدوان على القدس سيؤدي لمعركة كبرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تسارع لأشكال العدوان ووتيرة المخططات الصهيونية التهويدية يشكل اعتداء سافراً على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد.

وقالت حماس: "إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات التي تحدث بالأقصى، وإمكانية جر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة تنتهي بإذن الله تعالى بزوال الاحتلال".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته حماس في المسجد العمري الكبير بغزة الذي يضم في جدرانه الحجارة المقدسية نفسها، في دلالة ارتباط تاريخي وثيق مع القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت حماس أن المسجد الأقصى يمثل قيمة دينية كبيرة ليس لدى الفلسطينيين فقط، بل لأكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم حول العالم، فالمسجد هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو جزء أصيل من عقديتنا الدينية وثوابتنا الوطنية.

وبيّنت أن الجرائم التي تحدث بالقدس والأقصى هي امتداد للانتهاكات الصهيونية السابقة التي أدت إلى العديد من موجات التصعيد الخطيرة وهي امتداد لمخطط التهويد الذي اعتمدته حكومة الاحتلال في عام 2018 ووفرت له الإمكانات للتمدد الاستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة.

وأشارت حركة حماس إلى أن الجرائم تهدف إلى طمس المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في فلسطين، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح لتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والأقصى، وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني، ضارباً عرض الحائط بالمواثيق والقرارات الدولية كافة.

ودعت حماس أهالي الضفة الغربية والقدس الداخل الفلسطيني المحتل إلى شد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى، دفاعا عن المدينة ضد مخططات التهويد والتدنيس وخاصة في فترة الأعياد المزعومة.

وطالبت حماس السلطة في رام الله أن تقوم بواجبها في حماية القدس والأقصى بدلًا من التنسيق الأمني المدنس ومطاردة المقاومين واعتقالهم خدمة للاحتلال والذي يشكل خيانة عظمى بحق القدس والأقصى وثوابت شعبنا الوطنية.

كما طالبت حماس الأردن بالتدخل العاجل والفوري للمشاركة في حماية القدس، نظراً لما تمثله الجرائم والانتهاكات الصهيونية من تعد واضح على دور المملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية والعمل على رفع ملف الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق القدس والأقصى إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وطالبت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد فوري لجميع الأعمال الاستفزازية والعدائية الصهيونية في حرم الأقصى دون قيد أو شرط.

وأكدت حركة حماس التزامها المطلق والشعب الفلسطيني بالدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته بكل الوسائل الممكنة، لافتةً إلى أن هذه الانتهاكات لن تمر ونحذر من استمرار الجرائم والانتهاكات الصهيونية وتصاعدها بحق القدس والمسجد الأقصى.

وثمنت حماس خطوة الإضراب الشامل في جميع مدارس القدس، استجابة لدعوة أولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس ضد فرض المنهاج الصهيوني في المدارس العربية، وفي سياق مواجهة خطر التهويد، داعيةً إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال على كل الميادين والجبهات.

وشدت حركة حماس على أن "سيف القدس" سيبقى مشرعًا حتى زوال الاحتلال.

وقفة خاصة #مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن.. وقفة خاصة #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج مباشر‎ on Thursday, September 22, 2022



