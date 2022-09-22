رابط فحص نتائج الشهادة السودانية 2022 .. مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في السودان يبحث العديد من الطلاب عن رابط الموقع الرسمي للحصول على الدرجات والنتائج فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

كيف تستعلم عن نتائج الشهادة السودانية

حيث يمكن التحقق من نتائج طلاب المرحلة الثانوية، وذلك بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية

ولذلك يمكنكم الانتقال لموقع الوزارة على الإنترنت واتبع الخطوات التفصيلية التالية:

1- االدخول لموقع وزارة التربية والتعليم السودانية “من هنا“.

2- الذهاب لقائمة نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- وبعدها يمكنك ادخال رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.