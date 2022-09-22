أقام عددٌ من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل "حوش الشريف" قرب الحرم الابراهيمي جنوب مدينة الخليل، تمهيداً للاستيلاء عليه، وأعلنت الحوش "منطقة عسكرية مغلقة".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقامت البوابة على مدخل "حوش الشريف"، الذي يقع ضمن المنطقة الأثرية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويضم عددا من البيوت القديمة تعود ملكيتها لعائلات مدينة الخليل.

وتمنع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل منذ أكثر من 20 عاماً من ترميم "حوش شريف"، ما أدى الى انهيار اجزاء من بيوته، وأصبح مهجورا من السكان، وتعرض في اكثر من مرة لاعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولات للاستيلاء عليه وتحويله الى بؤرة استيطانية.

المصدر: صحيفة القدس