إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

أصيب عشرات المواطنين واعتقل آخرون، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمعها مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وأصيب طفل بالرصاص الحي بالفخذ، و10 مواطنين بالرصاص المطاطي، وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس، تم معالجتهم ميدانيًا.

وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر أن شابًا أصيب نتيجة دهسه من قبل جيب لقوات الاحتلال في منطقة الطور بنابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبره في كلا الاتجاهين، في حين أعلن مواقع المستوطنين عزمهم تنظيم مسيرة في بلدة حوارة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم، ثلاثة فتية في الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال إثر إعلان استشهاد الشاب محمد أبو جمعة، اعتقل خلالها الاحتلال فتى لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتيين أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.