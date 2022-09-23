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^200 مثال: غزة العزة

تعليقا على إساءة عباس للأسير ناصر أبو حميد

قيادي بالحركة الأسيرة: اتهام أبو حميد بالإجرام سقطة وطنية غير مقبولة

ناصر أبو حميد
ناصر أبو حميد

غزة- الرسالة نت

قال قيادي في الحركة الأسيرة إن اتهام رئيس السلطة محمود عباس لنضال للأسير القائد ناصر أبو حميد بالجريمة، هي سقطة وطنية غير مقبولة، وينبغي التأكيد على حق شعبنا في النضال بكل أشكاله.

وأضاف القيادي في تصريح لمنصة "الميدان"، أن عباس برأ الاحتلال ابتداء في اعتقال ناصر ومنحه حق أسره، وحول قضيتنا من بعدها السياسي لجزئية إنسانية قاصرة.

وتابع: "أراد أن يظهر عباس بمظهر المطالب بحقوق الأسرى؛ لكنه وضعهم في خانة المجرمين".

وأردف: "كنا نأمل قبل أن يعلن عباس انضمامه لمنظمات جديدة، أن يحيل ملف الأسرى للجنائية الدولية، وتفعيلها وهي أولى في محاسبة جرائم الاحتلال".

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https://alresalah.ps/p/268489

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