التعليم ترجح إعلان نتائج الشهادة السودانية خلال أيام قليلة، نقلت مصادر صحفية أن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية أواخر سبتمبر الحالي.

وبحسب المصادر الصحفية فقد أنهت الوزارة أعمال الكنترول ومرحلة رصد الدرجات، ومن المتوقع ان يتم الإعلان نتائج الشهادة السودانية كحد أقصى 27 سبتمبر.

التعليم ترجح إعلان نتائج الشهادة السودانية خلال أيام قليلة

وأكدت المصادر الصحفية أن نتائج الشهادة السودانية النهائية تنتظر اعتماد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي غير متواجد في البلاد نتيجة زيارته الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

بدء رصد درجات الشهادة الثانوية السودانية 2022

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 المرحلة الثانوية ستكون بعد انطلاق العام الدراسي الجديد بقليل والذي حددت الوزارة موعده في 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنها بدأت في عملية الرصد وجمع درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة السودانية آواخر الشهر الجاري.

ويمكن لطلاب الثانوية في السودان 2022 البحث عن نتائجهم فور ظهورها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحددت وزارة التربية والتعليم، نهاية سبتمبر الجاري موعدا لإعلان نتيجة الشهادة السودانية.

وزارة التربية والتعليم : إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بنهاية سبتمبر حددت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بأن إعلان... Posted by ‎وزارة التربية والتعليم - السودان‎ on Thursday, September 1, 2022

وأوضحت أن النتيجة مرتبطة بإكمال كافة مراحلها الخاصة بأعمال الكنترول قبل بداية العام الدراسي وأضافت (ستعلن النتيجة أواخر شهر سبتمبر الحالي حسب البرنامج الموضوع والمرسوم لكافة الجوانب المتعلقة بذلك).

وأكد أن الوزارة سابقاً أنها أنهت مرحلة تصحيح الاختبارات وستعلن عن الموعد النهائي لنتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، لافتاً إلى أن العمل في الكنترول يسير بوتيرة طيبة حسب التمرحل الموضوع لكل أعماله المتتابعة، مشيدا بالمعلمين الذين يباشرون العمل بالكنترول.

الإعلان عن موعد نتائج الشهادة الثانوية 2022 السودان

وتعلن وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية ويتم بثه عبر الهواء من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية بتاريخ 11 يونيو 2022 , وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ (٥٣٦) ألفا و(٦١٤) طالبا وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على(٤٢٥٢) مركزا منها (١٨) مركزا خارج البلاد. وقال إن طلاب المساق الأكاديمي بلغوا (٥١٤) ألفا و(٣٤٦) طالبا طالبة والصناعي (٦٣١٥) والتجاري (٣١٩٥) والنسوي (٥٠٩) والزراعي (١٧٦) والأهلي (٣٨٥١) والقراءات (١٠١) بينما بلغ طلاب المسار الحرفي (٨١٠٠) طالب.