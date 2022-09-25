الوريث الوريث

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

استشهاد شاب وإصابة عدد آخر في كمين للاحتلال جنوب نابلس

الضفة المحتلة- الرسالة نت

استشهد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، برصاص قوة (إسرائيلية) نصبت كمينًا لمجموعة من الشبان في منطقة التعاون العلوي جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوة نصبت الكمين لدراجة نارية كان على متنها الشهيد الكوني، ومركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان أصيب بعضهم بجروح متفاوتة.

واختطفت القوة (الإسرائيلية)، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

وادعت مصادر (إسرائيلية)، أن الشبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية قرب مستوطنة يتسهار.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268568

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.