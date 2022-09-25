استشهاد شاب وإصابة عدد آخر في كمين للاحتلال جنوب نابلس

استشهد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، برصاص قوة (إسرائيلية) نصبت كمينًا لمجموعة من الشبان في منطقة التعاون العلوي جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوة نصبت الكمين لدراجة نارية كان على متنها الشهيد الكوني، ومركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان أصيب بعضهم بجروح متفاوتة.

واختطفت القوة (الإسرائيلية)، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

وادعت مصادر (إسرائيلية)، أن الشبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية قرب مستوطنة يتسهار.