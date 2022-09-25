استشهاد مقاوم وإصابات بكمين للاحتلال جنوب نابلس

استشهد مقاوم فلسطيني، فجر اليوم الأحد، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال اشتباك مسلح في منطقة التعاون جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون من المدينة.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" في بيان لها صباح اليوم، أن الشاب الكوني استشهد فجر هذا اليوم بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس.

وأوضحت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية ومركبة كان يستقلها عدد من الشبان، ما أدى إلى احتراق الدراجة النارية واستشهاد قائدها سائد الكوني، واختطفت قوات الاحتلال جثمانه.

وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال الحي، وصفت حالتهم ما بين طفيفة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأعلن جيش الاحتلال أن قوة إسرائيلية نصب كمينًا لعدد من الشبان الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار، وأطلقت قوات الاحتلال النار عليهم.