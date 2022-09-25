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30 معتقلًا إداريًا من الجبهة الشعبية يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام

الاسرى
الاسرى

الضفة-الرسالة نت

بدأ 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول بالأمس الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

 

المصدر: القدس

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