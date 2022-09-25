(إسرائيل) للسنوار: لن نسمح بتدخلكم في الضفة وإلا سنعمل في غزة

حذر رئيس جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) "الشاباك"، رونين بار، رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، من الاستمرار في التحريض ومحاولة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية.

وبحسب قناة 12 العبرية - كما أوردت على موقعها الليلة الماضية - فإن بار نصح السنوار بالتفكير في خطواته، مؤكدا على أنه لا يمكن أن يبقى الهدوء بغزة في وقت تشعل فيه حماس الأوضاع بالضفة من خلال تجنيد خلايا ومحاولة تنفيذ هجمات مسلحة.

ووفقا للقناة، فإن هناك زيادة ملحوظة في نشاطات حماس بغزة لتجنيد عناصر بالضفة وتنفيذ هجمات وهو ما يوضح الزيادة الكبيرة في عمليات إطلاق النار (120 هجومًا) منذ بداية العام.

وقالت القناة، في (إسرائيل) يؤكدون في حال لم تتوقف حماس عن التدخل بالضفة، فستبدأ بالعمل في غزة أيضا.

المصدر: القدس