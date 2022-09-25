حماس تزف الشهيد الكوني وتؤكد أن شعبنا ماضٍ في دفاعه عن الأقصى

زفت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد سائد الكوني، الذي ارتقى فجر اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال، خلال اشتباك في منطقة التعاون جنوبي مدينة نابلس.

وقالت الحركة في بيان نعي الأحد، إنّ نابلس وهي تتقدم بخيرة شبابها ومجاهديها لتحرس العرين، وتتصدى للاحتلال، وتشتبك غضبًا للمسجد الأقصى المبارك، لتمثل نموذجًا يحتذى به في نصرة الحق وردع الاحتلال الصهيوني والدفاع عن شعبنا وحقوقه.

وأكدت أنّ شعبنا على امتداد الوطن، من رفح حتى الناقورة، ومن البحر إلى النهر، سيواصل المقاومة، بكل عزم وإصرار، وليترقب الاحتلال الذي يتوعد الأقصى بالاقتحامات والعربدة، غضب شعبنا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وتصدياً لمحاولات اقتحامه وتدنيسه.