آخر تطورات التحقيق بظروف وفاة 3 أشقاء في طوباس

قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، إن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الوفاة للأطفال الثلاثة، التي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه.

يشار إلى أن عائلة عبد الرازق فقدت ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع، حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر، ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات، ويوم أمس توفى طفله نمر، عن عمر ناهز خمس سنوات.

عم الأطفال نمر قال، إن شقيقه وزوجته اجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما "نمر"، خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، ولكن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية، ونحن بانتظار نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتا أطول من باقي الفحوصات التي تم إجراؤها".

وأضاف: "لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص".

مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة، قال: إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعة، ولا توجد أي أعراض مرَضية.

نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، للوقوف على سبب وفاة الطفلة "ياسمين"، أكدت -حسب قول العائلة- أن سبب الوفاة طبيعي.