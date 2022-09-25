 اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس 

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واستهدف الشبان الثائر آليات الاحتلال في بلدة بيت إجزاء شمال غرب القدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، وذلك خلال المواجهات المستمرة في البلدة.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع الجدار في بلدة بيت إجزا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة المنصوبة على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وذلك خلال مواجهات اندلعت بينها وبين الشبان الفلسطينيين.

واستشهد فجر اليوم، المقاوم الشاب سائد الكوني، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح في منطقة التعاون جنوب نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كرم مخلوف بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال رام المدينة.

وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.