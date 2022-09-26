العامودي: الأسرى شكلوا نموذجا في الانتصار للأقصى

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس وعضو المكتب السياسي علي العامودي إن الأسرى شكلوا نموذجاً ومثلاً للانتصار للقدس والأقصى حين أشعلوا الأرض تحت أقدام المحتل ومستوطنيه.

وأضاف العامودي خلال حفل مسابقة مداد الأحرار في القصص والأشعار، بمدينة غزة، اليوم الاثنين، أن الأسرى الأبطال أبدعوا في ميدان القتال والمواجهة واليوم يبدعون في بناء الذات إيمانًا ووعيًا وروحًا متوقدة وفكرا مستنيرًا، فتحولت الزنازين المظلمة إلى قلاع تخرج الرجال في كافة مجالات العلوم.

وأشار إلى أنه كما زينت خطاهم ساحات الفداء وصنعوا من العدم ثورة لا تقهر، ولم يستسلموا في زمن الاستسلام، فكانت عملياتهم البطولية بأدواتهم البسيطة أكبر من سطوة المحتل.

وتابع: "لقد أوفيتم العهد للوطن وكان لزاماً علينا أن نرد الوفاء لأهل الوفاء، ونحن على يقين أن معزوفة الألم ستنتهي قريباً بإذن الله".