هنا رابط فحص نتائج شهادة الثانوية السودانية 2022 برقم الجلوس

هنا رابط فحص نتائج الثانوية السودانية 2022 برقم الجلوس // بعد أن توقعت مصادر من داخل وزارة التعليم السودانية، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، عن إعلان نتائج الثانوية العامة غدا الثلاثاء.

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رسميًا موعد نتائج الشهادة السودانية 2022

وأوضحت مصادر من وزارة التربية والتعليم السودانية، أن جميع أعمال الضبط اكتملت قبل 10 أيام.

وأشارت المصادر إلى أن النتيجة جارية حاليا لإدخال البيانات في الحاسب وإنهاء المعالجات.

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كما ونوهت إلى أن النتيجة ستعرض على رئيس السيادة. المجلس 24 ساعة قبل اعلانه.

الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022





حيث يمكنك التحقق من نتائج الثانوية السودانية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتباع الخطوات التفصيلية على النحو التالي:

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نتائج الشهادة السودانية 2022

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

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