صلاح: الاستنفار واجب للتصدي لمخططات الاحتلال في الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر صلاح أنه الاستنفار واجب على أبناء شعبنا الفلسطيني وجموع أمتنا العربية والإسلامية للتصدي إلى حالة الاستنفار التي تعلنها الجماعات اليهودية المتطرفة لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى، وللمخططات الخطيرة الساعية إلى تثبيت المزيد من الوقائع على الأرض، في مسعى واضح لتهويد المسجد الأقصى تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.



وأوضح القيادي صلاح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أننا أمام لحظة تاريخية فاصلة نشهد فيها كشف العدو الصهيوني عن مخططاته تجاه المسجد الأقصى بكل وضوح ودون مواربة، مطالبًا الجميع بالوقوف عند مسؤولياته التاريخية تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين، مبينًا أن العدو يسابق الزمن، ويحاول استغلال كل الظروف السياسية القائمة لتنفيذ أجندته المتطرفة تجاه مقدساتنا.



ونوه أن هناك جملة من المهام والواجبات التي تقع على كواهلنا جميعًا لوضع حدّ لهذا التطرف الصهيوني، وكبح جماح أطماعهم التلمودية تجاه أقصانا المبارك، سواء على الأصعدة الجماهيرية والشعبية، مرورًا بالفصائلية والسياسية، وصولًا إلى المستويات الرسمية لدى الدول والحكومات، وهي جميعًا جهود مقدرة ومهمة، من الأهمية بمكان أن تنخرط كلها في بوتقة واحدة نحو الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وعروبته وإسلاميته، وحمايته من أي أخطار تهدده.