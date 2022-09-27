هيئة إسناد الداخل: نشد على أيادي أهل الداخل المرابطين في الأقصى

قالت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل، إنها تحيي أهلنا في الداخل المحتل المرابطين المدافعين عن الأقصى، وإنها تشدّ على أياديهم في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تتمنى الشفاء العاجل للجرحى من أهلنا في الداخل وعلى رأسهم الحاج الجريح أبوبكر الشيمي الذي اعتدت عليه شرطة الاحتلال وهو يرابط على بوابات المسجد الأقصى، والحرية للمعتقلين.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني في ذكرى "هبة القدس والأقصى" يتوحد حول قضيته المركزية في الداخل وفي كافة أماكن تواجده.

ودعت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك.