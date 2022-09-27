مشعل: الشيخ القرضاوي ظل يسعى من أجل جمع الأمة نحو فلسطين

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل: "حينما أردنا أن نجمع الأمة نحو فلسطين، فلم نجد ألمع من الشيخ القرضاوي وظل يسعى معنا مجتهداً من أجل جمع الأمة نحو فلسطين حتى تحقق الرجاء والأمنية".

وأضاف مشعل خلال تشييع جثمان الشيخ العلامة يوسف القرضاوي "أن الشيخ القرضاوي عاش من أجل قضية فلسطين وقضايا الأمة.

وتابع" نقول للشيخ العلامة يوسف القرضاوي إن القدس والأقصى تفتقدك، وأنت فقيدها وأنت شهيدها".

وواصل "حينما حصلت حرب غزة عام 2008 هبّ للعلماء ولزعماء المنطقة وقال لهم لا تخذلوا غزة ولا تخذلوا فلسطين".

وأشار مشعل إلى أن فلسطين والقدس كانوا حاضرين في عقل وقلب العلامة يوسف القرضاوي.