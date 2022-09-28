اشتباكات عنيفة خلال محاصرة الاحتلال منزلا في جنين

حاصرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأربعاء، منزلا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة (إسرائيلية) حاصرت منزل عائلة الشهيد رعد خازم.

وأشارت إلى وقوع اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة بوقوع إصابتان بالرصاص الحي في الصدر (بوضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية خلال الاقتحام.

وأعلنت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب جاء فيه "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قوات الجيش تشن أعمالا عسكرية في منطقة مخيم جنين"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم إطلاق نار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين".

وعقب ذلك، دفع الجيش بمزيد من القوات، فيما أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت صاروخ مضاد للدروع تجاه منزل في منطقة جنين.

واندلع حريق في منزل في مخيم جنين، بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال.