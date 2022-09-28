"عرين الأسود" توجه رسالةً لرئيس السلطة محمود عباس

زفت مجموعة عرين الأسود إلى العُلا شهداء جنين أحمد النظمي علاونة ابن جهاز الاستخبارات العسكرية، وعبد الرحمن خازم شقيق الاستشهادي رعد خازم، ومحمد الوني، ومحمد أبو ناعسة.

ووجهت المجموعة في بيانها، رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس مفادها: "أعلن القتال فنحن بأمس الحاجة لأبناء الأجهزة الأمنية فوالله إن فيهم أسودا تزأر أعلن القتال وستجدنا حتى نحن جنودك فإن هذا العدو لا يعرف إلا لغة واحدة هي لغة النار والبارود" .

وطالبت أهالي مدينة نابلس والضفة الغربية بإعلان الإضراب الشامل والحداد العام على أرواح الشهداء.