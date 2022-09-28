القانوع: تصاعد العدوان في الأقصى والضفة يستوجب انتفاضة جديدة

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن شعبنا يخوض ملحمة بطولية لإفشال اقتحامات الأقصى ولصد العدوان في جنين في إطار المعركة المفتوحة والممتدة مع المحتل الصهيوني

وأضاف القانوع في وقفة طلابية غاضبة نصرةً للمسجد الأقصى وغضبًا لما يحصل في جنين : "أمام عدوان الاحتلال الصهيوني المتصاعد على شعبنا يحتم على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق سراح المعتقلين".

وأكد أن الاقتحام الخطير والمكثف للمسجد الأقصى والعدوان المتصاعد على شعبنا في الضفة الغربية يتطلب تفجير انتفاضة جديدة لحماية الأقصى والدفاع عنه من خطر التهويد والتقسيم.

وأشار إلى أن اتصالات رئيس السلطة بقادة الاحتلال سقوط وطني لا يمثل شعبنا الذي يخوض معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات

وختم بقوله: "لن ينعم الاحتلال الصهيوني بالأمن على أرضنا وستتحول مدن ومخيمات الضفة الغربية إلى بركان متفجر في وجه الاحتلال".