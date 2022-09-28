جماهير غفيرة تشييع شهداء جنين وإضراب شامل في مدن الضفة الغربية

خرجت حشود جماهيرية ضخمة في جنازة تشييع الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم جنين، فيما عمّت حالة الإضراب الشامل في مدن الضفة الغربية، حداداً على أرواح الشهداء.

وهتفت الجماهير الغفيرة بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة الرد والانتقام لدماء الشهداء، مؤكدين تمسكهم بطريق المقاومة الذي روي بالدماء والتضحيات.

ونعت الفصائل الفلسطينية شهداء جنين، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة للرد على جرائم الاحتلال، والشهداء هم عبد الرحمن فتحي خازم ومحمد محمود ألونة وأحمد علاونة ومحمد أبو ناعسة.

في غضون ذلك، عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، حداداً على الشهداء، واستنكارا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس أن عمليات الاغتيال الجبانة لن تمر مرور الكرام، ولن تجلب للعدو أمناً مزعوماً، وأن شعبنا الذي أعلن الاستنفار لحماية المسجد الأقصى المبارك وصدّ العدوان، مستمر في مقاومته بكل الوسائل، وفاءً لدماء الشهداء، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية.

وأوضحت أن "دماء الشّهداء هي شعلة الغضب وفتيل الثورة المتصاعدة، حتّى دحر الاحتلال عن أرضنا"، مشيدة بعائلة المناضل فتحي خازم المجاهدة.

وتابعت: "نؤكد وقوفنا مع عائلة خازم في وجه الملاحقة الصهيونية، والاستهداف المتواصل، فهذه الجريمة الصهيونية التي تستهدف عائلة الشهيد رعد خازم بطل عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، ما هي إلا محاولة يائسة للانتقام من العائلة والتغطية على فشل منظومة الاحتلال الأمنية أمام تصاعد المقاومة".