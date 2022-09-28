طالع قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي غي قطاع غزة اجتماعها الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، داخل مقرها.

وبدأت لجنة متابعة العمل الحكومة اجتماعها بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا في جنين الذين ارتقوا صباح اليوم.

وتوقفت متابعة العمل الحكومي عند الذكرى الثانية والعشرين لانتفاضة الأقصى كمحطة فارقة في تاريخ شعبنا، الذي انتفض في وجه اقتحام شارون للمسجد الأقصى.

وأكدت أن الاقتحامات التي تتم حاليا تأتي في ذات السياق ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير واقع عروبة مدينة القدس وإسلامية المسجد الأقصى، مشيدة بهبة شعبنا في وجه هذه المخططات وقدرته على إفشالها.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، والبنية التحتية، والابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إطلاق اسم الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على مدرسة الأوقاف الشرعية، تقديرا لمسيرته العلمية والعملية الزاخرة في خدمة الأمة الإسلامية.

الموافقة على إجراءات وزارة الصحة لاستقطاب كفاءات طبية نوعية ونادرة للعمل في الوزارة خلال 2023م.

المصادقة على دليل إجراءات اعتماد اللوائح والأنظمة الحكومية، المقدم من ديوان الفتوى والتشريع.

توفير الاحتياجات الطارئة من المدربين لمراكز التدريب المهني بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية.

تخفيض قيمة التأمين الصحي لمن يتلقى مخصصات مالية مقطوعة.

إنشاء عيادة طبية مركزية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لتقديم الخدمة الصحية للنزلاء.

تشكيل لجنة برئاسة ديوان الموظفين العام، لإعداد جدول التشكيلات الوظيفية لوظائف الخدمة المدنية للعام 2023م.

إقرار توصيات لجنة مكافحة المفرقعات والألعاب النارية.

تطبيق نظام النقاط التراكمية المحوسبة للتعامل مع السائقين المخالفين على الطرق بدءاً من 01/01/2023م.

تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي، برئاسة مسئول لجنة البنية التحتية وعضوية عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

اعتماد خطة معالجة إشكاليات خطوط الكهرباء في ميناء غزة.

إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم شروط التقاعد، بناءً على طلبهم.