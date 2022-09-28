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ردًا على ارتماء عباس في أحضان الاحتلال

شاهد: جماهير جنين تبايع المقاومة على الجهاد

جماهير جنين تبايع على الجهاد والمقاومة
جماهير جنين تبايع على الجهاد والمقاومة

جنين- الرسالة نت

بايعت جماهير مخيم جنين المقاومة الفلسطينية، خلال تشييع الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم، في اشتباكات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بمخيم جنين.

وهتفت الجماهير دعمًا لمقاومة الاحتلال كما بايعت على استمرار الجهاد والقتال حتى دحر الاحتلال عن أرضنا.

 

واستشهد صباح اليوم 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم، عبد الرحمن فتحي خازم ومحمد محمود ألونة وأحمد علاونة ومحمد أبو ناعسة، وذلك بعد ساعات قليلة من اتصال رئيس السلطة محمود عباس برئيس الكيان (الإسرائيلي).

وتصر سلطة رام الله على مواصلة التنسيق الأمني ومساندة الاحتلال في ملاحقة المقاومين الذين يدافعون عن شعبنا ومقدساته.

وتأتي اتصالات رئيس السلطة في الوقت الذي تتصاعد فيه المقاومة وانتهاكات واقتحامات المستوطنين في الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268808

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الاحتلال مقاومة شهداء جنين

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