دعوات فلسطينية لإسناد جنين وتوحيد المقاومة في الضفة لردع الاحتلال

أكد مراقبون أن وحدة المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوحيد والأمثل للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه، والتصدي لآلة الاحتلال العسكرية.

وقال الناشط ثامر سباعنة إن ما جرى في جنين عدوان ومجزره بحق كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين.

وشدد سباعنة على أن المطلوب وحدة وطنية في الميدان ومع المقاومة، وأن تسارع كل مدن فلسطين لإسناد جنين والحرص على عدم السماح بكسر شوكتها.

الخيار الوحيد

بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني، وأن دماء الشهداء وقود للثورة في فلسطين.

وأشار عساف إلى أن الاحتلال يخشى انتقال المقاومة إلى أنحاء الضفة، وأن الحالة الموجودة في جنين ونابلس تؤكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة ويعلم أنه الرادع لجرائم الاحتلال.

كما دعا لتشكيل حاضنة للمقاومة في الضفة الغربية، ورفع يد أجهزة أمن السلطة عنها.

السلطة شريكة للاحتلال

وأوضح الناشط السياسي محمد عمرو أن رئيس السلطة محمود عباس، يصر على أن يكون شريكًا مع المحتل في شن الحرب على الشعب الفلسطيني.

وبيّن عمرو أن الاحتلال ما زال يعتدي على الشعب الفلسطيني في ظل تعاون مخزٍ من أجهزة السلطة.

ودعا الناشط عمرو المؤسسات وجهات الاختصاص لأن تقف موقفًا موحدًا تجاه ما تمارسه أجهزة السلطة في الضفة.

واعتبر أن السلطة في الضفة حارسة للاحتلال، بدلاً من أن تكون حارسة للمقدسات الإسلامية والدافعة عن المقاومة والشعب الفلسطيني.

دماء تنير الطريق

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة مواطنين جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين، وهم عبد الرحمن فتحي خازم شقيق رعد منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب، ومحمد ألونة وأحمد علاونة، ومحمد أبو ناعسة.

واندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية والقدس، نصرة لمدينة جنين.

وتمكن الشباب الثائر من استهداف مركبات المستوطنين بالحجارة خلال مرورها على الطرق الاستيطانية التي تقطع أوصال الضفة.

وأصيب مستوطن في رأسه بعد رشقه بالحجارة من سيارة فلسطينية قرب مستوطنة "حفات جلعاد"، المقامة على أراضي المواطنين بين نابلس وقلقيلية.

وألحقت حجارة الشباب الثائر أضراراً في حافلة للمستوطنين كانت تمر على الطريق الاستيطاني قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.