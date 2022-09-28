 30 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة 

شهدت الضفة الغربية المحتلة تطورات ميدانية في الساعات ال24 ساعة الأخيرة، تصاعدت خلالها المواجهات مع قوات الاحتلال بعد استشهاد 4 مقاومين في جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 30 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة، بينها عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال.

ووثق معطى تنفيذ المقاومة في الضفة 5 عمليات اطلاق نار، و8 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشهد مخيم جنين إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار واشتباكات متكررة مع قوات الاحتلال، بالإضافة لإطلاق نار باتجاه قوة عسكرية بالقرب من بلدة جبع، وإلقاء عبوات متفجرة على حاجز الجلمة.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في معسكر حوارة، وبالقرب من عصيرة الشمالية في نابلس، فيما انقلب جيب عسكري بعد رشقه بزجاجتين حارقتين بالقرب من مستوطنة "يتسهار".

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة القدس (سلوان – صور باهر – الطور – العيساوية – حي الصوانة).

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالقرب من بيت أمر في الخليل بعبوة ناسفة، وأطلقوا النار تجاه مركبة مستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون".

وأصيب مستوطن في رأسه جراء رشقه بالحجارة من سيارة فلسطينية مارة قرب مستوطنة "حفات جلعاد"، وضابط في وجهه خلال مواجهات في قرية مادما بنابلس.

ورصدت 16 نقطة مواجهة في القدس ورام الله وجنين ونابلس والخليل وقلقيلية، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص وحالات اختناق.