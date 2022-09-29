الاحتلال يهدد بتنفيذ اغتيالات في الضفة الغربية

أعطى رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الضوء الأخضر، لتنفيذ اغتيالات ضد المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ضربات ينفذها سلاح الجو الاحتلال عبر طائرات هجومية.

وهدد كوخافي بتكثيف حملة المداهمات والاعتقالات الليلية لمدينة نابلس، شمالي الضفة، في محاولة لإلقاء القبض على المقاومين.

وقال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، مساء أمس الأربعاء، "إن كوخافي وافق على استخدام سلاح الجو والطائرات الهجومية لتنفيذ اغتيالات في الضفة، في إجراء لم يتخذ منذ سنوات طويلة، وذلك "إذا لم تكن هناك طريقة أخرى" للتعامل مع الشبان الفلسطينيين المسلحين".

وكشف دفوري، أن جيش الاحتلال خطط لاستخدام طائرات هجومية لتنفيذ اغتيال خلال عمليته العسكرية التي نفذها في مخيم جنين، صباح الأربعاء، والتي استشهد خلالها المقاومون عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.

وأوضح، أن جيش الاحتلال امتنع عن استخدام الهجومية لقصف مواقع في جنين "في آخر لحظة"، نظرا لبطلان الحاجة لذلك.

وبيّن أن التقديرات الأمنية للاحتلال تشير إلى أن المواجهات في الضفة قد تستمر لأيام، الأمر الذي قد يدفع جيش الاحتلال إلى وقف التدريبات وتعزيز قواته في الضفة.

وزعمت أجهزة أمن الاحتلال أن "العملية العسكرية في جنين نجحت في إحباط عملية كبيرة".

وأجرى كوخافي، جلسة مداولات لتقييم الوضع الأمني في الضفة المحتلة، بمشاركة كبار قيادات جيش الاحتلال، في قيادة المنطقة الوسطى في القدس؛ وذلك في أعقاب العدوان على مخيم جنين، وفي ظل حالة التأهب التي رفهعا الاحتلال إلى أعلى مستوى في صفوق قواته بالتزامن مع فترة الأعياء اليهودية.

وادعى كوخافي أن العدوان الذي نفذه الاحتلال على مخيم جنين، والذي وصفه بـ"العملية المعقدة"، نفذ بـ"مهنية عالية وكان هدفها إحباط تهديد ملموس"، مشيرًا إلى "سنواصل الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة، وسنعمل حسب الضرورة في أي وقت وفي أي مكان من أجل ضمان سلامة سكان دولة إسرائيل".

الاحتلال يحذر السلطة

وذكرت هيئة البث العبرية ("كان 11")، أن جيش الاحتلال حّذر السلطة الفلسطينية من التراخي في تنفيذ حملة اعتقالات المطاردين لقوات الاحتلال في مدينة نابلس، مهددا باقتحام مدينة نابلس "كل ليلة" إذا ما امتنعت أجهزة أمن السلطة عن القيام بذلك.

وأضافت "كان 11" أن قوات الاحتلال تركز على العمليات في مدينة جنين، وتفسح المجال أمام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للعمل في نابلس، واستدركت بأن "المؤسسة الأمنية ترصد نشاطا إيجابيا لقوات أمن السلطة الفلسطينية التي قامت مؤخرا باعتقال مطلوبين في نابلس (في إشارة إلى المعتقلين مصعب اشتية وعميد طبيلة)".