الطقس يشهد ارتفاعًا على درجات الحرارة اليوم وغدا

من المتوقع أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

ويكون الجو لطيفا هذه الليلة في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصارد إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.