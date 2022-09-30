قاسم: مهرجان جماهيري بغزة السبت المقبل نصرة للمسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، جماهير شعبنا في قطاع غزة؛ للمشاركة بالمهرجان الجماهيري الحاشد تحت عنوان "الأقصى في خطر"، وذلك عصر يوم السبت المقبل على أرض ملعب فلسطين في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء، أنّ "المهرجان يأتي تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأنّ المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".

وأفاد بأنه سيتخلل المهرجان كلمة مركزية لحركة حماس تحمل رسالة واضحة حول العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الاقصى المبارك".

وأضاف: "ستكون أيضًا هناك فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك"، مردفًا "كما أنّ القدس ستكون حاضرة في كلمة لأحد رموزها".

ويشهد المسجد الأقصى في الفترة الحالية "طوفان من الاقتحامات" لباحاته من قبل المستوطنين المتطرفين، بعد أن واصلت ما تسمى جماعات "أمناء الهيكل" حشدهم على مدار الأيام الماضية، تزامنًا مع فترة "الأعياد اليهودية".