اندلاع مواجهات جنوب جنين

اندلعت، مواجهات عيفية، الليلة، بين شبان فلسطينيين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سيلة الظهر.

وذكرت مصادر صحفية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سيلة الظهر.

وأِشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأفادت بأن الاحتلال نصب حواجزا عسكرية على شارع جنين-نابلس، وفي محيط بلدة عرابة، وعلى مدخل قرية عنزة، وبلدتي جبع والزاوية ودققت في هويات المواطنين، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا وعرابة، ويعبد، ومركة، والزاويا، وجبع، واحتجزت الطفل أمير يحيى لساعات أثناء تواجده بأرض عائلته في قرية العرقة.