حماس: رسائل هامة ستوجه بمهرجان مركزي اليوم حول الأقصى

كشف حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، عن رسائل مهمة ستوجهها حركته في مهرجان مركزي حول المسجد الأقصى يحمل عنوان "الأقصى في خطر"، أهمها التأكيد على أن شعبنا في معركة مفتوحة بكل الساحات والأدوات.

وأكدّ قاسم لـ"الرسالة نت" أن المهرجان تأكيد بحضور غزة في قلب النضال الوطني، وتأكيد على مركزية الأقصى في ظل ما يتعرض له من خطر وجودي، على ضوء محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وقال إنّ المقاومة تقود اليوم معركة حقيقية لحماية هوية الأقصى، مشيرا إلى تضمن المهرجان كلمة مركزية لقيادة الحركة ستوجه فيه رسائل مهمة للغاية على الكيان التقاطها.

وذكر قاسم أن المهرجان سيتضمن كلمة مركزية للضفة المحتلة، كما سيتضمن كلمة لشخصية رمزية من القدس، إلى جانب فعالية خاصة بالغرفة المشتركة تؤكد على وحدة الموقف الوطني والكلمة بين قوى المقاومة.

ونبه إلى أن المهرجان يترافق مع ذكرى هبة أكتوبر بانتفاضة الأقصى عام 2000، وانتفاضة القدس عام 2015، وسيتضمن وجود لوحة فنية تجسد شهداء هبة أكتوبر في الداخل المحتل، الى جانب رسائل مهمة ستوجه لأبناء شعبنا هناك.