تنظم حركة المقاومة الإسلامية حماس مهرجانًا، هذه الأثناء، للتأكيد على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وسيتضمن المهرجان كلمة مركزية لحركة حماس تحمل رسالة مهمة حول العدوان (الإسرائيلي) المتصاعد وانتهاك المسجد الأقصى المبارك.

ويتخلله رسالة من الفصائل الفلسطينية حول ما يجري في المسجد من عدوان صهيوني مستمر وتصاعد الاقتحامات، إضافة لكلمات مركزية لأحد رموز القدس وفقرات وطنية تحمل رسائل مهمة، وسيتم التأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك.

مهرجان الأقصى في خطر #مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن مهرجان الأقصى في خطر #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج مباشر‎ on Saturday, October 1, 2022

القدس عصية على الاحتلال

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن مدينة القدس المحتلة ستبقى عصية على الاحتلال (الإسرائيلي) وستظل عنوان كرامة الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمة له في مهرجان "الأقصى في خطر" عن القوى الوطنية والإسلامية:" إن أبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدون للاحتلال بكل الإمكانات، وقدمت نماذج عظيمة في العطاء والتضحية".

وأضاف: " نحن أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية، وسيتضح ما هو الموقف الذي ستتخذه الدولة اللبنانية ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

وأشار البرغوثي إلى أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، مشددًا أن وطن شعبنا الفلسطيني واحد ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا.

وتوجه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لوالد الشهداء فتحي خازم.











