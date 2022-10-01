البرغوثي: القدس عصية على الاحتلال وستظل عنوان كرامة

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن مدينة القدس المحتلة ستبقى عصية على الاحتلال (الإسرائيلي) وستظل عنوان كرامة الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمة له في مهرجان "الأقصى في خطر" عن القوى الوطنية والإسلامية:" إن أبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدون للاحتلال بكل الإمكانات، وقدمت نماذج عظيمة في العطاء والتضحية".

وأضاف: " نحن أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية، وسيتضح ما هو الموقف الذي ستتخذه الدولة اللبنانية ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

وأشار البرغوثي إلى أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، مشددًا أن وطن شعبنا الفلسطيني واحد ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا.

وتوجه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لوالد الشهداء فتحي خازم.

