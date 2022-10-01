أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس زكريا أبو معمر، أن المشاركة الوطنية الواسعة في مهرجان "الأقصى في خطر" تعبر عن مكانة القدس لدى قادة الشعب الفلسطيني وقواه، وتكتب سطراً جديداً في سِفر الدفاع عن القدس والأقصى.

وقال أبو معمر في تصريح صحفي: "نعبر في حماس عن شكرنا وتقديرنا لقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقادة المجتمع الذين لبوا جميعاً دعوتنا للمشاركة في مهرجان الأقصى في خطر الذي نظمته الحركة مساء اليوم السبت الأول من أكتوبر في مدينة غزة".

وأضاف، "أن غزة التي نصرت القدس عسكرياً وخاضت ملحمة سيف القدس الكبرى العام الماضي، ونصرتها كذلك سياسياً وإعلامياً، تنصرها اليوم شعبياً عبر هذا الحشد الضخم المهيب، للتأكيد على ذات الرسالة، وهي أن القدس - قبلتنا الدينية الأولى وقبلتنا السياسية الدائمة- ستبقى عنواناً ومركزاً للصراع، لا يتقدم عليها شيء، ويهون في سبيلها كل شيء".

وأشار إلى أن مهرجان حماس اليوم حمل رسائل متعددة الاتجاهات والعناوين، أبرزها أن الجميع ارتدى الرداء الوطني الجامع، ورفع العلم الفلسطيني في السماء، بأيدي أبطال غرفة العمليات المشتركة.

وأوضح أنه "كما ارتفعت عالياً أيقونات الداخل المحتل والضفة الباسلة، لنؤكد من جديد على أن فلسطين تجمعنا، وأن قضيتنا الوطنية تحتاج جهدنا الموحد جميعاً، لنقاوم هذا الاحتلال المجرم، ونحرر أرضنا ومقدساتنا، ونترك الارتهان على سراب".