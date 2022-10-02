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^200 مثال: غزة العزة

مصدر يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مخصصات الشؤون
مخصصات الشؤون

غزة- الرسالة نت

كشف مصدر خاص لوكالة "الرأي" الحكومية، اليوم الأحد، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية سيتم صرفها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قام بإيداع المبلغ المخصص لدى وزارة المالية بانتظار عملية الصرف.

 

ومن المقرر صرف دفعة كاملة من المخصصات هذا الشهر لنحو 116 ألف مستفيد منهم 81 ألفًا في قطاع غزة و35 ألفًا بالضفة الغربية، بقيمة 137 مليون شيقل.

 

ولم تتلق العائلات التي تستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيكل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيقل منتصف عام 2021.

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https://alresalah.ps/p/269041

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