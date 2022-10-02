عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

أصيب عشرات المواطنين اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين، أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال، على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر العلاج لعشرات المواطنين، فيما تعرض ضابطا الإسعاف محمد بعارة وفراس البظ إلى الاعتداء بالضرب من جيش الاحتلال قرب الحاجز.

كما حولت قوات الاحتلال بلدة سالم لثكنة عسكرية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها.

ومنذ صباح اليوم تجري قوات الاحتلال عمليات تفتيش ودهم واسعة في قرية سالم، طالت منازل وأراضي زراعية بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة للمستوطنين شرق نابلس.

وفي القدس المحتلة أصيب عشرات الشبان، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس، جنوب شرق المدينة.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط الجامعة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.