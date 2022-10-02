إصابة مستوطن بنابلس واعتداءات للاحتلال في مناطق بالضفة الغربية 

أصيب مستوطن اليوم الأحد، خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لاعتداءت المستوطنين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب المستوطن في رأسه، وذلك بعد رشقه بالحجارة قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب شرق نابلس، فيما تضررت حافة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مفترق عزون شرق قلقيلة.

وشهدت بلدة بيت فوريك شرق نابلس انتشاراً كثيفاً للمستوطنين، إلى جانب تواجدهم على عدة طرق شمال الضفة الغربية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين قرب مدخل بيت فوريك، إضافة إلى اعتداء المستوطنين على مركبات المواطنين على معبر عورتا جنوب نابلس.

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي زعترة وحوارة وطرقاً فرعية جنوب نابلس، ومنعت الفلسطينيين من عبورهما.

وتجمع عدد من المستوطنين بالقرب من حاجزي عورتا وحوارة، وعلى الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلة، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وهو الشاب عدي أحمد الزغل (22 عاماً).

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرار زراعي في الأغوار الشمالية، تعود ملكيته للمواطن زياد صوافطة، أثناء عمله في منطقة الفارسية بالأغوار.

يشار إلى أن الاحتلال يستولي بشكل متكرر على الآليات الزراعية للمواطنين في منطقة الفارسية، ويمنعهم من العمل فيها.