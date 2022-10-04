الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر معاذ اشتية من قرية تل، والشاب إسلام بشكار من حي المساكن الشعبية، والشاب محمد دحبور من بورين، والشاب حمزة قطب.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في نابلس، وسط إغلاق لمداخلها وحرمان المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وإجراءات عسكرية مشددة لليوم الثالث على التوالي.

وتعرضت صباح اليوم قوات عسكرية (إسرائيلية) على حاجز بيت فوريك لإطلاق نار، وذلك بعد أن تعرضت قوات أخرى مساء أمس لإطلاق نار مماثل في أكثر من منطقة.

وفي الخليل، اعتقلت الشقيقين أحمد، ورفعت أبو نجمة بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهم بالضرب في منطقة حارة أبو اسنينة.

وفي رام الله، اعتقلت الشاب محمد شادي من منزله في قرية دير جرير، ويحيى الخمور من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اعتقلت حمزة هديب، وضياء الصرفندي من مخيم عين السلطان بأريحا.