مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس والخليل

اندلعت مواجهات، الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إطلاق نار صوب حاجز لقوات الاحتلال.

واستهدف مقاومون، صباح اليوم، قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وذلك بعد أن تعرضت قوات أخرى مساء أمس لإطلاق نار مماثل في أكثر من منطقة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك الاحتلالي شرق نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، المقامة في حوارة وبيت فوريك بالإضافة إلى مفرق جيت، في ظل انتشار المستوطنين بأعداد كبيرة.

وتجمع عشرات المستوطنين على دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأقاموا طقوسهم التلمودية، وقام مستوطن بالنفخ في البوق.

وهاجم مستوطنون مدرسة حوارة الثانوية جنوب نابلس، واعتدوا على طلبتها، كما رشق شبان حافلة لجنود الاحتلال بالحجارة في بلدة حوارة بنابلس.

وأصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني أن 30 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 25 اصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي واخرين نتيجة وقوع خلال المواجهات.

واندلعت المواجهات في البلدة خلال اقتحام دوريات عسكرية للاحتلال وقيامها بعمليات تمشيط وتفتيش عقب عملية إطلاق نار على قوات الاحتلال بالقرب من مفرق البلدة.

وأصيب جندي إسرائيلي بحجر في رأسه خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب شمال الخليل، الليلة الماضية.

وتصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 60 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه، أصيب خلالها 3 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.