وفد مقدسي برئاسة الشيخ عكرمة صبري يعزي في شهداء جنين ونابلس

زار وفد مقدسي برئاسة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، مساء الاثنين، عوائل شهداء جنين ونابلس، وقدم التعازي لهم، وسط استقبال واحتفاء وترحيب.

وقدم الوفد التعازي لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان (الإسرائيلي) على مخيم جنين، يوم الأربعاء الماضي، عبد الرحمن خازم، ومحمد براهمة، وأحمد علاونة، ومحمد أبو سرية.

وكان في استقبال الوفد، أسر الشهداء وفي مقدمتهم المطارد فتحي خازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، وقادة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والمقاومة والفعاليات في مخيم جنين.

ورحب خازم بالوفد المقدسي، وأشاد بصمود المقدسيين ورباطهم ودفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال: "من مخيم جنين، نقول للعالم، القدس عقيدتنا، ومعركتنا مع الاحتلال معركة عقيدة، والقدس والإسراء في عقيدتنا قرآن، والأقصى قرآن وفلسطين قرآن، وعقيدتنا المسلمة الراسخة أن فلسطين كلها أرض وقف ولا يجوز لمسلم أيا كان حق التصرف بشبر منها".

كما زار الوفد عوائل شهداء نابلس ومن بينهم عائلة الشهيد إبراهيم النابلسي، وتقدم بالتعازي لهم، وسط احتفاء أهالي المحافظة بالشيخ الدكتور عكرمة صبري.

واحتفى أهالي الشهداء والمحافظتين، بزيارة الشيخ عكرمة صبري، وسط نداءات للقدس والأقصى، وهتافات: "بالروح والدم نفديك يا أقصى"، و"لن تركع أمة قائدها محمد"، وأكدوا على استمرار الفعاليات الداعمة لصمود المقدسيين.