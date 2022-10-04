شاهد: أمن السلطة ينقذ 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس

أنقذت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، أربع مستوطنات دخلن البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن أجهزة السلطة استخدمت مركبات عسكرية مصفحة لإنقاذ المستوطنات، بعد محاصرتهم من عشرات المواطنين.

وذكرت المصادر، أنه سرعان ما تم تسليمهن إلى قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قبل أن يصيبهن أذى.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل، لحظة محاصرة العشرات من الشبان، مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إلى الاحتلال.

#فيديو| عشرات الشبان يحاصرن مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس وأجهزة السلطة تتدخل وتسلمهن إلى الاحتلال pic.twitter.com/FGsYGplgOw — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 4, 2022

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وأمن السلطة، والتعاون المشترك في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.