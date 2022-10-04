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باستخدام مركبات عسكرية مصفحة

شاهد: أمن السلطة ينقذ 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس

أمن السلطة تنقذ 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس
أمن السلطة تنقذ 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس

نابلس - الرسالة نت

أنقذت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، أربع مستوطنات دخلن البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفادت مصادر عبرية، بأن أجهزة السلطة استخدمت مركبات عسكرية مصفحة لإنقاذ المستوطنات، بعد محاصرتهم من عشرات المواطنين.

وذكرت المصادر، أنه سرعان ما تم تسليمهن إلى قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قبل أن يصيبهن أذى.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل، لحظة محاصرة العشرات من الشبان، مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إلى الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وأمن السلطة، والتعاون المشترك في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.

 

رابط مختصر
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