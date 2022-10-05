شاهد: اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد محاصرتها منزل المطارد سلمان عمران في نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة.

🎥 "تواصل الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر منزلًا في قرية دير الحطب بنابلس". pic.twitter.com/GaGJj0ApP2 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالكتف في دير الحطب، جري نقلها إلى مستشفى رفيديا.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا يعود للمطارد سلمان عمران، بين قرى دير الحطب وعزموط، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول للمنطقة.

وقال المطارد للاحتلال سلمان عمران خلال رسالة صوتية: "احنا واقعين بين احتلالين وهم الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن ينسينا أرضنا وأجهزة أمن السلطة".

🛑 تغطية صحفية: "وصية المشتبك المحاصر من قوات الاحتلال سلمان عمران في قرية دير الحطب بنابلس" pic.twitter.com/wGuqRfedz0 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 5, 2022

وعزز الاحتلال من قواته في المنطقة، ونشر القناصة في أماكن مختلفة، حيث لا زال المطارد عمران يشتبك مع قوات الاحتلال.

وشهدت حالة المقاومة في الضفة الغربية تصاعدًا مستمرا، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني “معطي”، تم تنفيذ محاولة عملية دهس قرب سلواد شمال شرق رام الله، أدت لإصابة أحد جنود الاحتلال بنيران صديقه خلال إطلاق النار على المركبة الفلسطينية.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.