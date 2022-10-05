عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي ، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، آملة أن يتحرر مسراه قريباً من دنس الاحتلال.

وناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي، عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة بغرض إنشاء وتجهيز مكان لفحص البيض المخصب بمعبر رفح.

صرف مبلغ مالي بغرض انجاز مشاريع انشائية في مجمع محاكم خانيونس وقصر العدل.

تكليف وزارتي الصحة والمالية بتقديم آليات دعم الأدوية المصنعة محلياً.

إقرار إجراءات لضمان حصول العاملين في شركات النظافة للأجور الواردة في تعاقدات وزارة المالية مع الشركات الموردة للخدمة.

تمديد عقود التشغيل المؤقت الخاصة بالمنقذين البحريين البالغ عددهم (400) منقذ، شهرًا إضافياً.

اعتماد توصيات تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي.

إقرار توصيات تقرير سلطة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من معيقات تطبيقها.

المصادقة على إجراء المرحلة الأولى من التقييم البيئي لمكبات النفايات.

تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (NSDI).

اعتبار يوم السبت الموافق 08/10/2022م عطلة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.